Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 49%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
881
Negociações com lucro:
803 (91.14%)
Negociações com perda:
78 (8.85%)
Melhor negociação:
4 552.12 USD
Pior negociação:
-1 491.21 USD
Lucro bruto:
19 824.61 USD (148 301 pips)
Perda bruta:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (872.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 254.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
95.68%
Depósito máximo carregado:
15.72%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.80
Negociações longas:
424 (48.13%)
Negociações curtas:
457 (51.87%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
10.44 USD
Lucro médio:
24.69 USD
Perda média:
-136.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4 279.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 279.23 USD (6)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
15.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 113.79 USD (22.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.51% (5 113.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.36% (19 627.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 46
NZDCAD 42
USDCHF 41
CADJPY 40
AUDUSD 37
EURUSD 36
EURAUD 35
EURGBP 34
GBPJPY 34
EURCAD 34
GBPAUD 34
AUDCAD 34
NZDUSD 34
USDCAD 34
AUDCHF 33
USDJPY 33
NZDJPY 33
GBPCHF 33
EURCHF 32
CHFJPY 32
AUDJPY 32
GBPCAD 32
CADCHF 28
EURJPY 27
AUDNZD 26
NZDCHF 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 531
NZDCAD 340
USDCHF 623
CADJPY 270
AUDUSD 408
EURUSD 505
EURAUD 170
EURGBP 572
GBPJPY 285
EURCAD 290
GBPAUD 245
AUDCAD 311
NZDUSD 383
USDCAD 259
AUDCHF 450
USDJPY 253
NZDJPY 243
GBPCHF 624
EURCHF 496
CHFJPY 350
AUDJPY 198
GBPCAD 281
CADCHF 401
EURJPY 174
AUDNZD -1.9K
NZDCHF 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 4.2K
NZDCAD 5.3K
USDCHF 4.6K
CADJPY 5.7K
AUDUSD 5.7K
EURUSD 4.1K
EURAUD 446
EURGBP 2.9K
GBPJPY 4.6K
EURCAD 4.7K
GBPAUD 4.6K
AUDCAD 4.3K
NZDUSD 4.8K
USDCAD 5.2K
AUDCHF 3.8K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 1.7K
EURCHF 3.6K
CHFJPY 4.5K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 5K
CADCHF 3.7K
EURJPY 525
AUDNZD -20K
NZDCHF -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 552.12 USD
Pior negociação: -1 491 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +872.95 USD
Máxima perda consecutiva: -4 279.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
Sem comentários
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ELAINE ALGO
999 USD por mês
49%
0
0
USD
37K
USD
64
100%
881
91%
96%
1.86
10.44
USD
55%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.