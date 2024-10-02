SinyallerBölümler
Muhhamad Ihsan

FulcrumMN

Muhhamad Ihsan
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 133%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
209 (99.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.48%)
En iyi işlem:
3.60 USD
En kötü işlem:
-2.35 USD
Brüt kâr:
153.56 USD (20 549 pips)
Brüt zarar:
-2.35 USD (317 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
208 (153.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.33 USD (208)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
67.75%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
64.34
Alış işlemleri:
76 (36.19%)
Satış işlemleri:
134 (63.81%)
Kâr faktörü:
65.34
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-2.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.35 USD (1)
Aylık büyüme:
1.05%
Yıllık tahmin:
12.70%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.35 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.76% (2.35 USD)
Varlığa göre:
30.37% (77.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURGBP 11
EURUSD 11
GBPJPY 10
GBPCAD 9
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCHF 7
GBPNZD 6
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
CADCHF 3
NZDCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
EURCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURGBP 7
EURUSD 9
GBPJPY 8
GBPCAD 4
CHFJPY 7
CADJPY 3
GBPCHF 5
GBPNZD 6
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDUSD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURGBP 586
EURUSD 907
GBPJPY 1.3K
GBPCAD 573
CHFJPY 1K
CADJPY 539
GBPCHF 463
GBPNZD 1K
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDUSD 276
CADCHF 149
NZDCHF 141
AUDJPY 204
AUDCHF 113
EURCHF 132
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.60 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 208
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +153.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3429
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49483
ICMarkets-Live07
0.65 × 150
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
295 daha fazla...
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FulcrumMN
Ayda 30 USD
133%
0
0
USD
304
USD
118
88%
210
99%
68%
65.34
0.72
USD
30%
1:500
