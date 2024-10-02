СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FulcrumMNB
Muhhamad Ihsan

FulcrumMNB

Muhhamad Ihsan
0 отзывов
Надежность
132 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 145%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
226 (99.55%)
Убыточных трейдов:
1 (0.44%)
Лучший трейд:
3.60 USD
Худший трейд:
-2.35 USD
Общая прибыль:
169.79 USD (22 681 pips)
Общий убыток:
-2.35 USD (317 pips)
Макс. серия выигрышей:
208 (153.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.33 USD (208)
Коэффициент Шарпа:
1.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.14%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
71.25
Длинных трейдов:
83 (36.56%)
Коротких трейдов:
144 (63.44%)
Профит фактор:
72.25
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-2.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.35 USD (1)
Прирост в месяц:
1.03%
Годовой прогноз:
12.49%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.35 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (2.35 USD)
По эквити:
35.94% (111.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURUSD 12
GBPJPY 11
CHFJPY 11
EURGBP 11
GBPCHF 10
CADJPY 9
GBPCAD 9
GBPNZD 7
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDCHF 4
CADCHF 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURUSD 9
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURGBP 7
GBPCHF 9
CADJPY 5
GBPCAD 4
GBPNZD 7
NZDUSD 3
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURUSD 943
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 1.5K
EURGBP 586
GBPCHF 797
CADJPY 849
GBPCAD 573
GBPNZD 1.3K
NZDUSD 336
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDCHF 148
CADCHF 149
EURCHF 217
AUDJPY 204
AUDCHF 113
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
USDSGD 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.60 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 208
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 21
TickmillUK-Live03
0.59 × 3430
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49491
ICMarkets-Live07
0.65 × 151
ICMarkets-Live18
0.65 × 317
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
еще 295...
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Нет отзывов
2025.12.31 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
