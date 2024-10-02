- Прирост
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
226 (99.55%)
Убыточных трейдов:
1 (0.44%)
Лучший трейд:
3.60 USD
Худший трейд:
-2.35 USD
Общая прибыль:
169.79 USD (22 681 pips)
Общий убыток:
-2.35 USD (317 pips)
Макс. серия выигрышей:
208 (153.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.33 USD (208)
Коэффициент Шарпа:
1.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.14%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
71.25
Длинных трейдов:
83 (36.56%)
Коротких трейдов:
144 (63.44%)
Профит фактор:
72.25
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-2.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.35 USD (1)
Прирост в месяц:
1.03%
Годовой прогноз:
12.49%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.35 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (2.35 USD)
По эквити:
35.94% (111.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|11
|EURGBP
|11
|GBPCHF
|10
|CADJPY
|9
|GBPCAD
|9
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|7
|EURNZD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|8
|EURJPY
|12
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|7
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|7
|GBPCHF
|9
|CADJPY
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|0
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|720
|EURJPY
|1.8K
|AUDUSD
|680
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|943
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|EURGBP
|586
|GBPCHF
|797
|CADJPY
|849
|GBPCAD
|573
|GBPNZD
|1.3K
|NZDUSD
|336
|EURNZD
|823
|EURCAD
|645
|GBPAUD
|832
|EURAUD
|1.6K
|NZDCHF
|148
|CADCHF
|149
|EURCHF
|217
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|113
|NZDJPY
|240
|AUDNZD
|147
|AUDCAD
|63
|USDSGD
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.60 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 208
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 130
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3430
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49491
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 151
|
ICMarkets-Live18
|0.65 × 317
|
TradersWay-Live 2
|0.68 × 78
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.74 × 692
