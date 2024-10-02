- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
209 (99.52%)
Loss Trade:
1 (0.48%)
Best Trade:
3.60 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
153.56 USD (20 549 pips)
Perdita lorda:
-2.35 USD (317 pips)
Vincite massime consecutive:
208 (153.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.33 USD (208)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
67.75%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
64.34
Long Trade:
76 (36.19%)
Short Trade:
134 (63.81%)
Fattore di profitto:
65.34
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-2.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.35 USD (1)
Crescita mensile:
1.05%
Previsione annuale:
12.70%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.35 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (2.35 USD)
Per equità:
30.37% (77.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|13
|EURGBP
|11
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|10
|GBPCAD
|9
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|7
|GBPCHF
|7
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|5
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|8
|EURJPY
|12
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|GBPCAD
|4
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|5
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|3
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|720
|EURJPY
|1.8K
|AUDUSD
|680
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|586
|EURUSD
|907
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCAD
|573
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|539
|GBPCHF
|463
|GBPNZD
|1K
|EURNZD
|823
|EURCAD
|645
|GBPAUD
|832
|EURAUD
|1.6K
|NZDUSD
|276
|CADCHF
|149
|NZDCHF
|141
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|113
|EURCHF
|132
|NZDJPY
|240
|AUDNZD
|147
|AUDCAD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.60 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 208
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +153.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 130
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3429
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49483
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 150
|
ICMarkets-Live18
|0.66 × 315
|
TradersWay-Live 2
|0.68 × 78
|
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.74 × 692
295 più
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
118
88%
210
99%
68%
65.34
0.72
USD
USD
30%
1:500