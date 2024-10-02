SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FulcrumMN
Muhhamad Ihsan

FulcrumMN

Muhhamad Ihsan
0 recensioni
Affidabilità
118 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 133%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
209 (99.52%)
Loss Trade:
1 (0.48%)
Best Trade:
3.60 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
153.56 USD (20 549 pips)
Perdita lorda:
-2.35 USD (317 pips)
Vincite massime consecutive:
208 (153.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.33 USD (208)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
67.75%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
64.34
Long Trade:
76 (36.19%)
Short Trade:
134 (63.81%)
Fattore di profitto:
65.34
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-2.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.35 USD (1)
Crescita mensile:
1.05%
Previsione annuale:
12.70%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.35 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (2.35 USD)
Per equità:
30.37% (77.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURGBP 11
EURUSD 11
GBPJPY 10
GBPCAD 9
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCHF 7
GBPNZD 6
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
CADCHF 3
NZDCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
EURCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURGBP 7
EURUSD 9
GBPJPY 8
GBPCAD 4
CHFJPY 7
CADJPY 3
GBPCHF 5
GBPNZD 6
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDUSD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURGBP 586
EURUSD 907
GBPJPY 1.3K
GBPCAD 573
CHFJPY 1K
CADJPY 539
GBPCHF 463
GBPNZD 1K
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDUSD 276
CADCHF 149
NZDCHF 141
AUDJPY 204
AUDCHF 113
EURCHF 132
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.60 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 208
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +153.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3429
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49483
ICMarkets-Live07
0.65 × 150
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
295 più
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)


Non ci sono recensioni
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 02:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FulcrumMN
30USD al mese
133%
0
0
USD
304
USD
118
88%
210
99%
68%
65.34
0.72
USD
30%
1:500
Copia

