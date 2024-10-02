시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FulcrumMNB
Muhhamad Ihsan

FulcrumMNB

Muhhamad Ihsan
0 리뷰
안정성
134
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 147%
Tickmill-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
228
이익 거래:
227 (99.56%)
손실 거래:
1 (0.44%)
최고의 거래:
3.60 USD
최악의 거래:
-2.35 USD
총 수익:
171.50 USD (22 956 pips)
총 손실:
-2.35 USD (317 pips)
연속 최대 이익:
208 (153.33 USD)
연속 최대 이익:
153.33 USD (208)
샤프 비율:
1.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.14%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
71.98
롱(주식매수):
83 (36.40%)
숏(주식차입매도):
145 (63.60%)
수익 요인:
72.98
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
0.76 USD
평균 손실:
-2.35 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.35 USD)
연속 최대 손실:
-2.35 USD (1)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
19.48%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.35 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.76% (2.35 USD)
자본금별:
37.47% (112.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 19
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURUSD 12
GBPJPY 11
CHFJPY 11
EURGBP 11
GBPCHF 10
CADJPY 9
GBPCAD 9
GBPNZD 7
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDCHF 4
CADCHF 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 17
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURUSD 9
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURGBP 7
GBPCHF 9
CADJPY 5
GBPCAD 4
GBPNZD 7
NZDUSD 3
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 2.6K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURUSD 943
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 1.5K
EURGBP 586
GBPCHF 797
CADJPY 849
GBPCAD 573
GBPNZD 1.3K
NZDUSD 336
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDCHF 148
CADCHF 149
EURCHF 217
AUDJPY 204
AUDCHF 113
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
USDSGD 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.60 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 208
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +153.33 USD
연속 최대 손실: -2.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 21
TickmillUK-Live03
0.59 × 3430
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49491
ICMarkets-Live07
0.65 × 151
ICMarkets-Live18
0.65 × 317
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
2026.01.12 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
