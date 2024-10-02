- 자본
- 축소
트레이드:
228
이익 거래:
227 (99.56%)
손실 거래:
1 (0.44%)
최고의 거래:
3.60 USD
최악의 거래:
-2.35 USD
총 수익:
171.50 USD (22 956 pips)
총 손실:
-2.35 USD (317 pips)
연속 최대 이익:
208 (153.33 USD)
연속 최대 이익:
153.33 USD (208)
샤프 비율:
1.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.14%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
71.98
롱(주식매수):
83 (36.40%)
숏(주식차입매도):
145 (63.60%)
수익 요인:
72.98
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
0.76 USD
평균 손실:
-2.35 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.35 USD)
연속 최대 손실:
-2.35 USD (1)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
19.48%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.35 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.76% (2.35 USD)
자본금별:
37.47% (112.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|11
|EURGBP
|11
|GBPCHF
|10
|CADJPY
|9
|GBPCAD
|9
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|7
|EURNZD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|8
|EURJPY
|12
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|7
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|7
|GBPCHF
|9
|CADJPY
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|0
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|720
|EURJPY
|1.8K
|AUDUSD
|680
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|943
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|EURGBP
|586
|GBPCHF
|797
|CADJPY
|849
|GBPCAD
|573
|GBPNZD
|1.3K
|NZDUSD
|336
|EURNZD
|823
|EURCAD
|645
|GBPAUD
|832
|EURAUD
|1.6K
|NZDCHF
|148
|CADCHF
|149
|EURCHF
|217
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|113
|NZDJPY
|240
|AUDNZD
|147
|AUDCAD
|63
|USDSGD
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 130
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3430
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49491
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 151
|
ICMarkets-Live18
|0.65 × 317
|
TradersWay-Live 2
|0.68 × 78
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.74 × 692
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
