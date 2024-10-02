シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FulcrumMNB
Muhhamad Ihsan

FulcrumMNB

Muhhamad Ihsan
レビュー0件
信頼性
132週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 145%
Tickmill-Live02
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
227
利益トレード:
226 (99.55%)
損失トレード:
1 (0.44%)
ベストトレード:
3.60 USD
最悪のトレード:
-2.35 USD
総利益:
169.79 USD (22 681 pips)
総損失:
-2.35 USD (317 pips)
最大連続の勝ち:
208 (153.33 USD)
最大連続利益:
153.33 USD (208)
シャープレシオ:
1.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.14%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
71.25
長いトレード:
83 (36.56%)
短いトレード:
144 (63.44%)
プロフィットファクター:
72.25
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
0.75 USD
平均損失:
-2.35 USD
最大連続の負け:
1 (-2.35 USD)
最大連続損失:
-2.35 USD (1)
月間成長:
1.03%
年間予想:
12.49%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.35 USD (0.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.76% (2.35 USD)
エクイティによる:
35.94% (111.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURUSD 12
GBPJPY 11
CHFJPY 11
EURGBP 11
GBPCHF 10
CADJPY 9
GBPCAD 9
GBPNZD 7
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDCHF 4
CADCHF 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURUSD 9
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURGBP 7
GBPCHF 9
CADJPY 5
GBPCAD 4
GBPNZD 7
NZDUSD 3
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURUSD 943
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 1.5K
EURGBP 586
GBPCHF 797
CADJPY 849
GBPCAD 573
GBPNZD 1.3K
NZDUSD 336
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDCHF 148
CADCHF 149
EURCHF 217
AUDJPY 204
AUDCHF 113
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
USDSGD 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.60 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 208
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +153.33 USD
最大連続損失: -2.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 21
TickmillUK-Live03
0.59 × 3430
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49491
ICMarkets-Live07
0.65 × 151
ICMarkets-Live18
0.65 × 317
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
295 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
レビューなし
2025.12.31 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録