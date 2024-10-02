SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FulcrumMN
Muhhamad Ihsan

FulcrumMN

Muhhamad Ihsan
0 avis
Fiabilité
118 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 133%
Tickmill-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
209 (99.52%)
Perte trades:
1 (0.48%)
Meilleure transaction:
3.60 USD
Pire transaction:
-2.35 USD
Bénéfice brut:
153.56 USD (20 549 pips)
Perte brute:
-2.35 USD (317 pips)
Gains consécutifs maximales:
208 (153.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.33 USD (208)
Ratio de Sharpe:
1.11
Activité de trading:
66.74%
Charge de dépôt maximale:
4.14%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
64.34
Longs trades:
76 (36.19%)
Courts trades:
134 (63.81%)
Facteur de profit:
65.34
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-2.35 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.05%
Prévision annuelle:
12.70%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.35 USD (0.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.76% (2.35 USD)
Par fonds propres:
30.37% (77.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURGBP 11
EURUSD 11
GBPJPY 10
GBPCAD 9
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCHF 7
GBPNZD 6
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
CADCHF 3
NZDCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
EURCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURGBP 7
EURUSD 9
GBPJPY 8
GBPCAD 4
CHFJPY 7
CADJPY 3
GBPCHF 5
GBPNZD 6
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDUSD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURGBP 586
EURUSD 907
GBPJPY 1.3K
GBPCAD 573
CHFJPY 1K
CADJPY 539
GBPCHF 463
GBPNZD 1K
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDUSD 276
CADCHF 149
NZDCHF 141
AUDJPY 204
AUDCHF 113
EURCHF 132
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.60 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 208
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +153.33 USD
Perte consécutive maximale: -2.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3429
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49483
ICMarkets-Live07
0.65 × 150
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
295 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)


Aucun avis
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 02:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FulcrumMN
30 USD par mois
133%
0
0
USD
304
USD
118
88%
210
99%
67%
65.34
0.72
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.