Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live 0.00 × 8 FXCL-Main2 0.00 × 1 Swissquote-Real1 0.00 × 1 XMUK-Real 15 0.00 × 1 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 1 ProtonCapital-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.08 × 25 AdmiralMarkets-Live3 0.13 × 316 IronFXBM-Real4 0.20 × 5 UniverseWheel-Live 0.34 × 493 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.39 × 75 Hankotrade-Live 0.49 × 130 MYFXMarkets-US09-Live 0.50 × 6 EquitiGroup-Live 0.50 × 4 AxiTrader-US06-Live 0.50 × 2 Exness-Real3 0.51 × 59 TickmillUK-Live03 0.59 × 3429 MocazFinancial-Live 0.60 × 5 Tickmill-Live02 0.61 × 49483 ICMarkets-Live07 0.65 × 150 ICMarkets-Live18 0.66 × 315 TradersWay-Live 2 0.68 × 78 ICMarketsSC-Live01 0.69 × 16 ForexTime-ECN 0.73 × 26 Tickmill-Live09 0.74 × 692 295 plus...