Trades:
227
Profit Trades:
226 (99.55%)
Loss Trades:
1 (0.44%)
Best trade:
3.60 USD
Worst trade:
-2.35 USD
Gross Profit:
169.79 USD (22 681 pips)
Gross Loss:
-2.35 USD (317 pips)
Maximum consecutive wins:
208 (153.33 USD)
Maximal consecutive profit:
153.33 USD (208)
Sharpe Ratio:
1.13
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
4.14%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
71.25
Long Trades:
83 (36.56%)
Short Trades:
144 (63.44%)
Profit Factor:
72.25
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
0.75 USD
Average Loss:
-2.35 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-2.35 USD)
Maximal consecutive loss:
-2.35 USD (1)
Monthly growth:
1.03%
Annual Forecast:
12.49%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
2.35 USD (0.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.76% (2.35 USD)
By Equity:
35.94% (111.46 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|11
|EURGBP
|11
|GBPCHF
|10
|CADJPY
|9
|GBPCAD
|9
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|7
|EURNZD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDSGD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|8
|EURJPY
|12
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|7
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|7
|GBPCHF
|9
|CADJPY
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|0
|USDSGD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|720
|EURJPY
|1.8K
|AUDUSD
|680
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|943
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|EURGBP
|586
|GBPCHF
|797
|CADJPY
|849
|GBPCAD
|573
|GBPNZD
|1.3K
|NZDUSD
|336
|EURNZD
|823
|EURCAD
|645
|GBPAUD
|832
|EURAUD
|1.6K
|NZDCHF
|148
|CADCHF
|149
|EURCHF
|217
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|113
|NZDJPY
|240
|AUDNZD
|147
|AUDCAD
|63
|USDSGD
|257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best trade: +3.60 USD
Worst trade: -2 USD
Maximum consecutive wins: 208
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +153.33 USD
Maximal consecutive loss: -2.35 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 130
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3430
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49491
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 151
|
ICMarkets-Live18
|0.65 × 317
|
TradersWay-Live 2
|0.68 × 78
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.74 × 692
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
