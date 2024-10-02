SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / FulcrumMNB
Muhhamad Ihsan

FulcrumMNB

Muhhamad Ihsan
0 reviews
Reliability
132 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 145%
Tickmill-Live02
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
227
Profit Trades:
226 (99.55%)
Loss Trades:
1 (0.44%)
Best trade:
3.60 USD
Worst trade:
-2.35 USD
Gross Profit:
169.79 USD (22 681 pips)
Gross Loss:
-2.35 USD (317 pips)
Maximum consecutive wins:
208 (153.33 USD)
Maximal consecutive profit:
153.33 USD (208)
Sharpe Ratio:
1.13
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
4.14%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
71.25
Long Trades:
83 (36.56%)
Short Trades:
144 (63.44%)
Profit Factor:
72.25
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
0.75 USD
Average Loss:
-2.35 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-2.35 USD)
Maximal consecutive loss:
-2.35 USD (1)
Monthly growth:
1.03%
Annual Forecast:
12.49%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
2.35 USD (0.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.76% (2.35 USD)
By Equity:
35.94% (111.46 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURUSD 12
GBPJPY 11
CHFJPY 11
EURGBP 11
GBPCHF 10
CADJPY 9
GBPCAD 9
GBPNZD 7
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDCHF 4
CADCHF 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURUSD 9
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURGBP 7
GBPCHF 9
CADJPY 5
GBPCAD 4
GBPNZD 7
NZDUSD 3
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURUSD 943
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 1.5K
EURGBP 586
GBPCHF 797
CADJPY 849
GBPCAD 573
GBPNZD 1.3K
NZDUSD 336
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDCHF 148
CADCHF 149
EURCHF 217
AUDJPY 204
AUDCHF 113
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
USDSGD 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3.60 USD
Worst trade: -2 USD
Maximum consecutive wins: 208
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +153.33 USD
Maximal consecutive loss: -2.35 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 21
TickmillUK-Live03
0.59 × 3430
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49491
ICMarkets-Live07
0.65 × 151
ICMarkets-Live18
0.65 × 317
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
295 more...
To see trades in realtime, please log in or register
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
No reviews
2025.12.31 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
To see trades in realtime, please log in or register