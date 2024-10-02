SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FulcrumMNB
Muhhamad Ihsan

FulcrumMNB

Muhhamad Ihsan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
132 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 145%
Tickmill-Live02
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
226 (99.55%)
Verlusttrades:
1 (0.44%)
Bester Trade:
3.60 USD
Schlechtester Trade:
-2.35 USD
Bruttoprofit:
169.79 USD (22 681 pips)
Bruttoverlust:
-2.35 USD (317 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
208 (153.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.33 USD (208)
Sharpe Ratio:
1.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
71.25
Long-Positionen:
83 (36.56%)
Short-Positionen:
144 (63.44%)
Profit-Faktor:
72.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.03%
Jahresprognose:
12.49%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.35 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.76% (2.35 USD)
Kapital:
35.94% (111.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 18
GBPUSD 18
USDCHF 16
EURJPY 15
AUDUSD 14
USDCAD 13
EURUSD 12
GBPJPY 11
CHFJPY 11
EURGBP 11
GBPCHF 10
CADJPY 9
GBPCAD 9
GBPNZD 7
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
NZDCHF 4
CADCHF 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 15
GBPUSD 17
USDCHF 8
EURJPY 12
AUDUSD 6
USDCAD 7
EURUSD 9
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURGBP 7
GBPCHF 9
CADJPY 5
GBPCAD 4
GBPNZD 7
NZDUSD 3
EURNZD 5
EURCAD 4
GBPAUD 5
EURAUD 10
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCAD 0
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 720
EURJPY 1.8K
AUDUSD 680
USDCAD 1.1K
EURUSD 943
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 1.5K
EURGBP 586
GBPCHF 797
CADJPY 849
GBPCAD 573
GBPNZD 1.3K
NZDUSD 336
EURNZD 823
EURCAD 645
GBPAUD 832
EURAUD 1.6K
NZDCHF 148
CADCHF 149
EURCHF 217
AUDJPY 204
AUDCHF 113
NZDJPY 240
AUDNZD 147
AUDCAD 63
USDSGD 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.60 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 208
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.49 × 130
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.51 × 59
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 21
TickmillUK-Live03
0.59 × 3430
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49491
ICMarkets-Live07
0.65 × 151
ICMarkets-Live18
0.65 × 317
TradersWay-Live 2
0.68 × 78
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.74 × 692
noch 295 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open.  When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Keine Bewertungen
2025.12.31 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 19:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen