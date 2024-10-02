- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
226 (99.55%)
Verlusttrades:
1 (0.44%)
Bester Trade:
3.60 USD
Schlechtester Trade:
-2.35 USD
Bruttoprofit:
169.79 USD (22 681 pips)
Bruttoverlust:
-2.35 USD (317 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
208 (153.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.33 USD (208)
Sharpe Ratio:
1.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
71.25
Long-Positionen:
83 (36.56%)
Short-Positionen:
144 (63.44%)
Profit-Faktor:
72.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.03%
Jahresprognose:
12.49%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.35 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.76% (2.35 USD)
Kapital:
35.94% (111.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|16
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|11
|EURGBP
|11
|GBPCHF
|10
|CADJPY
|9
|GBPCAD
|9
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|7
|EURNZD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|8
|EURJPY
|12
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|7
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|7
|GBPCHF
|9
|CADJPY
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|7
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|0
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|720
|EURJPY
|1.8K
|AUDUSD
|680
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|943
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|EURGBP
|586
|GBPCHF
|797
|CADJPY
|849
|GBPCAD
|573
|GBPNZD
|1.3K
|NZDUSD
|336
|EURNZD
|823
|EURCAD
|645
|GBPAUD
|832
|EURAUD
|1.6K
|NZDCHF
|148
|CADCHF
|149
|EURCHF
|217
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|113
|NZDJPY
|240
|AUDNZD
|147
|AUDCAD
|63
|USDSGD
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.60 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 208
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 130
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3430
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49491
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 151
|
ICMarkets-Live18
|0.65 × 317
|
TradersWay-Live 2
|0.68 × 78
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.74 × 692
noch 295 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is the first part of fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Keine Bewertungen