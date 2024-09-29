SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AAAAAAA1
oleksandr milevskyi

AAAAAAA1

oleksandr milevskyi
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
213 (84.52%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (15.48%)
En iyi işlem:
115.52 USD
En kötü işlem:
-334.17 USD
Brüt kâr:
949.74 USD (81 037 pips)
Brüt zarar:
-1 082.58 USD (58 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (215.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.71 USD (47)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
47.13%
Maks. mevduat yükü:
127.43%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
141 (55.95%)
Satış işlemleri:
111 (44.05%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
4.46 USD
Ortalama zarar:
-27.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-109.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.17 USD (1)
Aylık büyüme:
-75.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
267.34 USD
Maksimum:
334.17 USD (58.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.25% (285.86 USD)
Varlığa göre:
80.72% (216.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 241
profit 9
GBPUSD 1
BITCOIN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16
profit -148
GBPUSD -1
BITCOIN 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.2K
profit 0
GBPUSD -103
BITCOIN 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.52 USD
En kötü işlem: -334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +215.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN3
5.58 × 1389
İnceleme yok
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 02:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 16:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 04:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
