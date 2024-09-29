- 자본
트레이드:
278
이익 거래:
209 (75.17%)
손실 거래:
69 (24.82%)
최고의 거래:
185.38 USD
최악의 거래:
-334.17 USD
총 수익:
1 983.85 USD (122 355 pips)
총 손실:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
연속 최대 이익:
30 (92.30 USD)
연속 최대 이익:
276.43 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
43.36%
최대 입금량:
127.43%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
202 (72.66%)
숏(주식차입매도):
76 (27.34%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-1.10 USD
평균 이익:
9.49 USD
평균 손실:
-33.18 USD
연속 최대 손실:
8 (-210.48 USD)
연속 최대 손실:
-408.09 USD (2)
월별 성장률:
-11.78%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
451.97 USD
최대한의:
640.04 USD (93.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.25% (285.86 USD)
자본금별:
80.72% (216.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-329
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-27K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
