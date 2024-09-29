SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AAAAAAA1
oleksandr milevskyi

AAAAAAA1

oleksandr milevskyi
0 Bewertungen
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -70%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
273
Gewinntrades:
204 (74.72%)
Verlusttrades:
69 (25.27%)
Bester Trade:
185.38 USD
Schlechtester Trade:
-334.17 USD
Bruttoprofit:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Bruttoverlust:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (92.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.43 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
43.36%
Max deposit load:
127.43%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
199 (72.89%)
Short-Positionen:
74 (27.11%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-210.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-408.09 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-15.86%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.97 USD
Maximaler:
640.04 USD (93.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.25% (285.86 USD)
Kapital:
80.72% (216.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 255
profit 12
BITCOIN 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -398
profit 27
BITCOIN -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -34K
profit 0
BITCOIN -3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +185.38 USD
Schlechtester Trade: -334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Pro.ECN3
5.68 × 1363
Alpari-Pro.ECN2
6.72 × 375
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.27 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 13:57
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AAAAAAA1
1000 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
1.2K
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
91%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.