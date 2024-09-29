- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
273
Gewinntrades:
204 (74.72%)
Verlusttrades:
69 (25.27%)
Bester Trade:
185.38 USD
Schlechtester Trade:
-334.17 USD
Bruttoprofit:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Bruttoverlust:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (92.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.43 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
43.36%
Max deposit load:
127.43%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
199 (72.89%)
Short-Positionen:
74 (27.11%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-210.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-408.09 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-15.86%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.97 USD
Maximaler:
640.04 USD (93.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.25% (285.86 USD)
Kapital:
80.72% (216.63 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-398
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-34K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +185.38 USD
Schlechtester Trade: -334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.68 × 1363
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.72 × 375
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
USD
91%
1:500