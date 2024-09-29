- 成长
交易:
273
盈利交易:
204 (74.72%)
亏损交易:
69 (25.27%)
最好交易:
185.38 USD
最差交易:
-334.17 USD
毛利:
1 914.54 USD (115 290 pips)
毛利亏损:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
最大连续赢利:
30 (92.30 USD)
最大连续盈利:
276.43 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
43.36%
最大入金加载:
127.43%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
199 (72.89%)
短期交易:
74 (27.11%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.37 USD
平均利润:
9.39 USD
平均损失:
-33.18 USD
最大连续失误:
8 (-210.48 USD)
最大连续亏损:
-408.09 USD (2)
每月增长:
-15.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
451.97 USD
最大值:
640.04 USD (93.02%)
相对跌幅:
结余:
91.25% (285.86 USD)
净值:
80.72% (216.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-398
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-34K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +185.38 USD
最差交易: -334 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +92.30 USD
最大连续亏损: -210.48 USD
