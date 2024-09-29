- Incremento
Total de Trades:
273
Transacciones Rentables:
204 (74.72%)
Transacciones Irrentables:
69 (25.27%)
Mejor transacción:
185.38 USD
Peor transacción:
-334.17 USD
Beneficio Bruto:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (92.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
276.43 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
43.36%
Carga máxima del depósito:
127.43%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
199 (72.89%)
Transacciones Cortas:
74 (27.11%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-1.37 USD
Beneficio medio:
9.39 USD
Pérdidas medias:
-33.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-210.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-408.09 USD (2)
Crecimiento al mes:
-15.15%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
451.97 USD
Máxima:
640.04 USD (93.02%)
Reducción relativa:
De balance:
91.25% (285.86 USD)
De fondos:
80.72% (216.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-398
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-34K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
Mejor transacción: +185.38 USD
Peor transacción: -334 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +92.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Alpari-Pro.ECN3
|5.68 × 1363
Alpari-Pro.ECN2
|6.72 × 375
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
-70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
USD
91%
1:500