Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
204 (74.72%)
Убыточных трейдов:
69 (25.27%)
Лучший трейд:
185.38 USD
Худший трейд:
-334.17 USD
Общая прибыль:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Общий убыток:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (92.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
276.43 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.36%
Макс. загрузка депозита:
127.43%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
199 (72.89%)
Коротких трейдов:
74 (27.11%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.37 USD
Средняя прибыль:
9.39 USD
Средний убыток:
-33.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-210.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-408.09 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.97 USD
Максимальная:
640.04 USD (93.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.25% (285.86 USD)
По эквити:
80.72% (216.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-398
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-34K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +185.38 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +92.30 USD
Макс. убыток в серии: -210.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.68 × 1363
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.72 × 375
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
USD
91%
1:500