СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AAAAAAA1
oleksandr milevskyi

AAAAAAA1

oleksandr milevskyi
0 отзывов
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 -70%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
204 (74.72%)
Убыточных трейдов:
69 (25.27%)
Лучший трейд:
185.38 USD
Худший трейд:
-334.17 USD
Общая прибыль:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Общий убыток:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (92.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
276.43 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.36%
Макс. загрузка депозита:
127.43%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
199 (72.89%)
Коротких трейдов:
74 (27.11%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.37 USD
Средняя прибыль:
9.39 USD
Средний убыток:
-33.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-210.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-408.09 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.97 USD
Максимальная:
640.04 USD (93.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.25% (285.86 USD)
По эквити:
80.72% (216.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 255
profit 12
BITCOIN 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -398
profit 27
BITCOIN -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -34K
profit 0
BITCOIN -3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +185.38 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +92.30 USD
Макс. убыток в серии: -210.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN3
5.68 × 1363
Alpari-Pro.ECN2
6.72 × 375
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.27 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 13:57
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AAAAAAA1
1000 USD в месяц
-70%
0
0
USD
1.2K
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
91%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.