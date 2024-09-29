SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AAAAAAA1
oleksandr milevskyi

AAAAAAA1

oleksandr milevskyi
0 comentários
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2024 -70%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
204 (74.72%)
Negociações com perda:
69 (25.27%)
Melhor negociação:
185.38 USD
Pior negociação:
-334.17 USD
Lucro bruto:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Perda bruta:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (92.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.43 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
43.36%
Depósito máximo carregado:
127.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
199 (72.89%)
Negociações curtas:
74 (27.11%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.37 USD
Lucro médio:
9.39 USD
Perda média:
-33.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-210.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-408.09 USD (2)
Crescimento mensal:
-15.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.97 USD
Máximo:
640.04 USD (93.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.25% (285.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.72% (216.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 255
profit 12
BITCOIN 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -398
profit 27
BITCOIN -4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -34K
profit 0
BITCOIN -3.5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +185.38 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +92.30 USD
Máxima perda consecutiva: -210.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Pro.ECN3
5.68 × 1363
Alpari-Pro.ECN2
6.72 × 375
Sem comentários
2025.11.27 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 13:57
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 15.75% of days out of the 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AAAAAAA1
1000 USD por mês
-70%
0
0
USD
1.2K
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
91%
1:500
