- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
204 (74.72%)
Negociações com perda:
69 (25.27%)
Melhor negociação:
185.38 USD
Pior negociação:
-334.17 USD
Lucro bruto:
1 914.54 USD (115 290 pips)
Perda bruta:
-2 289.17 USD (156 792 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (92.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.43 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
43.36%
Depósito máximo carregado:
127.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
199 (72.89%)
Negociações curtas:
74 (27.11%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.37 USD
Lucro médio:
9.39 USD
Perda média:
-33.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-210.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-408.09 USD (2)
Crescimento mensal:
-15.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.97 USD
Máximo:
640.04 USD (93.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.25% (285.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.72% (216.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|profit
|12
|BITCOIN
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-398
|profit
|27
|BITCOIN
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-34K
|profit
|0
|BITCOIN
|-3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +185.38 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +92.30 USD
Máxima perda consecutiva: -210.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.68 × 1363
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.72 × 375
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
66
0%
273
74%
43%
0.83
-1.37
USD
USD
91%
1:500