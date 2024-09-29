- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
213 (84.52%)
Loss Trade:
39 (15.48%)
Best Trade:
115.52 USD
Worst Trade:
-334.17 USD
Profitto lordo:
949.74 USD (81 037 pips)
Perdita lorda:
-1 082.58 USD (58 460 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (215.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.71 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
47.13%
Massimo carico di deposito:
127.43%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
141 (55.95%)
Short Trade:
111 (44.05%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
4.46 USD
Perdita media:
-27.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-109.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.17 USD (1)
Crescita mensile:
-75.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
267.34 USD
Massimale:
334.17 USD (58.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.25% (285.86 USD)
Per equità:
80.72% (216.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|profit
|9
|GBPUSD
|1
|BITCOIN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|profit
|-148
|GBPUSD
|-1
|BITCOIN
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.2K
|profit
|0
|GBPUSD
|-103
|BITCOIN
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.52 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +215.71 USD
Massima perdita consecutiva: -109.36 USD
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.58 × 1389
Non ci sono recensioni
1000USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
52
1%
252
84%
47%
0.87
-0.53
USD
USD
91%
1:500