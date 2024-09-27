SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AlfaB10000348A
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -51%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
291 (87.12%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (12.87%)
En iyi işlem:
5.28 USD
En kötü işlem:
-16.52 USD
Brüt kâr:
310.43 USD (30 356 pips)
Brüt zarar:
-385.30 USD (35 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (52.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.77 USD (43)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
39.17%
Maks. mevduat yükü:
103.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
176 (52.69%)
Satış işlemleri:
158 (47.31%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
1.07 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.98 USD (3)
Aylık büyüme:
3.36%
Yıllık tahmin:
40.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.24 USD
Maksimum:
106.80 USD (140.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.36% (106.80 USD)
Varlığa göre:
22.31% (19.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 122
GBPUSDrfd 115
USDJPYrfd 57
USDCADrfd 26
GBPJPYrfd 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -38
GBPUSDrfd -10
USDJPYrfd -19
USDCADrfd -9
GBPJPYrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -3.6K
GBPUSDrfd -899
USDJPYrfd -965
USDCADrfd -352
GBPJPYrfd 274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.28 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlfaB10000348A
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
78
USD
52
100%
334
87%
39%
0.80
-0.22
USD
67%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.