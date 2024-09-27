- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
395 (86.24%)
損失トレード:
63 (13.76%)
ベストトレード:
6.83 USD
最悪のトレード:
-18.75 USD
総利益:
421.59 USD (44 011 pips)
総損失:
-533.08 USD (53 000 pips)
最大連続の勝ち:
43 (52.77 USD)
最大連続利益:
52.77 USD (43)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
45.25%
最大入金額:
107.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.85
長いトレード:
238 (51.97%)
短いトレード:
220 (48.03%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-8.46 USD
最大連続の負け:
3 (-25.98 USD)
最大連続損失:
-25.98 USD (3)
月間成長:
-32.14%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.49 USD
最大の:
131.05 USD (172.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.38% (131.05 USD)
エクイティによる:
22.34% (15.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|167
|GBPUSDrfd
|131
|USDJPYrfd
|100
|USDCADrfd
|44
|GBPJPYrfd
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-60
|GBPUSDrfd
|-28
|USDJPYrfd
|5
|USDCADrfd
|-13
|GBPJPYrfd
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-5.6K
|GBPUSDrfd
|-2.8K
|USDJPYrfd
|2.7K
|USDCADrfd
|-1.4K
|GBPJPYrfd
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.83 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +52.77 USD
最大連続損失: -25.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-74%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
65
100%
458
86%
45%
0.79
-0.24
USD
USD
79%
1:40