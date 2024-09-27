シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlfaB10000348A
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
レビュー0件
65週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -74%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
395 (86.24%)
損失トレード:
63 (13.76%)
ベストトレード:
6.83 USD
最悪のトレード:
-18.75 USD
総利益:
421.59 USD (44 011 pips)
総損失:
-533.08 USD (53 000 pips)
最大連続の勝ち:
43 (52.77 USD)
最大連続利益:
52.77 USD (43)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
45.25%
最大入金額:
107.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.85
長いトレード:
238 (51.97%)
短いトレード:
220 (48.03%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-8.46 USD
最大連続の負け:
3 (-25.98 USD)
最大連続損失:
-25.98 USD (3)
月間成長:
-32.14%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.49 USD
最大の:
131.05 USD (172.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.38% (131.05 USD)
エクイティによる:
22.34% (15.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 100
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 5
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 2.7K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.83 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +52.77 USD
最大連続損失: -25.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
