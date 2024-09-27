SeñalesSecciones
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 comentarios
65 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -74%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
395 (86.24%)
Transacciones Irrentables:
63 (13.76%)
Mejor transacción:
6.83 USD
Peor transacción:
-18.75 USD
Beneficio Bruto:
421.59 USD (44 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-533.08 USD (53 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (52.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.77 USD (43)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
45.25%
Carga máxima del depósito:
107.41%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.85
Transacciones Largas:
238 (51.97%)
Transacciones Cortas:
220 (48.03%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
1.07 USD
Pérdidas medias:
-8.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
-26.82%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.49 USD
Máxima:
131.05 USD (172.91%)
Reducción relativa:
De balance:
79.38% (131.05 USD)
De fondos:
22.34% (15.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 100
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 5
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 2.7K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.83 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +52.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
