- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
395 (86.43%)
Убыточных трейдов:
62 (13.57%)
Лучший трейд:
6.83 USD
Худший трейд:
-18.75 USD
Общая прибыль:
421.59 USD (44 011 pips)
Общий убыток:
-525.68 USD (51 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (52.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.77 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
45.25%
Макс. загрузка депозита:
107.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
238 (52.08%)
Коротких трейдов:
219 (47.92%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
1.07 USD
Средний убыток:
-8.48 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.98 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.09 USD
Максимальная:
123.65 USD (163.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.71% (123.65 USD)
По эквити:
22.34% (15.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|167
|GBPUSDrfd
|131
|USDJPYrfd
|99
|USDCADrfd
|44
|GBPJPYrfd
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-60
|GBPUSDrfd
|-28
|USDJPYrfd
|13
|USDCADrfd
|-13
|GBPJPYrfd
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-5.6K
|GBPUSDrfd
|-2.8K
|USDJPYrfd
|3.8K
|USDCADrfd
|-1.4K
|GBPJPYrfd
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.83 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.77 USD
Макс. убыток в серии: -25.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
USD
49
USD
USD
65
100%
457
86%
45%
0.80
-0.23
USD
USD
76%
1:40