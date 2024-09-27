СигналыРазделы
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 отзывов
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
395 (86.43%)
Убыточных трейдов:
62 (13.57%)
Лучший трейд:
6.83 USD
Худший трейд:
-18.75 USD
Общая прибыль:
421.59 USD (44 011 pips)
Общий убыток:
-525.68 USD (51 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (52.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.77 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
45.25%
Макс. загрузка депозита:
107.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
238 (52.08%)
Коротких трейдов:
219 (47.92%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
1.07 USD
Средний убыток:
-8.48 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.98 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.09 USD
Максимальная:
123.65 USD (163.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.71% (123.65 USD)
По эквити:
22.34% (15.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 99
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 13
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 3.8K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.83 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.77 USD
Макс. убыток в серии: -25.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
