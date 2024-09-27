SignauxSections
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -51%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
333
Bénéfice trades:
290 (87.08%)
Perte trades:
43 (12.91%)
Meilleure transaction:
5.28 USD
Pire transaction:
-16.52 USD
Bénéfice brut:
309.07 USD (30 220 pips)
Perte brute:
-385.30 USD (35 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (52.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.77 USD (43)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
39.17%
Charge de dépôt maximale:
103.30%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
175 (52.55%)
Courts trades:
158 (47.45%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.23 USD
Bénéfice moyen:
1.07 USD
Perte moyenne:
-8.96 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.02%
Prévision annuelle:
85.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
87.24 USD
Maximal:
106.80 USD (140.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.36% (106.80 USD)
Par fonds propres:
22.31% (19.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 121
GBPUSDrfd 115
USDJPYrfd 57
USDCADrfd 26
GBPJPYrfd 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -39
GBPUSDrfd -10
USDJPYrfd -19
USDCADrfd -9
GBPJPYrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -3.7K
GBPUSDrfd -899
USDJPYrfd -965
USDCADrfd -352
GBPJPYrfd 274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.28 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +52.77 USD
Perte consécutive maximale: -25.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
