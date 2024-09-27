SinaisSeções
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 comentários
65 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -74%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
395 (86.24%)
Negociações com perda:
63 (13.76%)
Melhor negociação:
6.83 USD
Pior negociação:
-18.75 USD
Lucro bruto:
421.59 USD (44 011 pips)
Perda bruta:
-533.08 USD (53 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (52.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.77 USD (43)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
45.25%
Depósito máximo carregado:
107.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.85
Negociações longas:
238 (51.97%)
Negociações curtas:
220 (48.03%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
1.07 USD
Perda média:
-8.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.98 USD (3)
Crescimento mensal:
-26.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.49 USD
Máximo:
131.05 USD (172.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.38% (131.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.34% (15.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 100
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 5
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 2.7K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.83 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +52.77 USD
Máxima perda consecutiva: -25.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AlfaB10000348A
30 USD por mês
-74%
0
0
USD
42
USD
65
100%
458
86%
45%
0.79
-0.24
USD
79%
1:40
