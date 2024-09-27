- Crescimento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
395 (86.24%)
Negociações com perda:
63 (13.76%)
Melhor negociação:
6.83 USD
Pior negociação:
-18.75 USD
Lucro bruto:
421.59 USD (44 011 pips)
Perda bruta:
-533.08 USD (53 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (52.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.77 USD (43)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
45.25%
Depósito máximo carregado:
107.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.85
Negociações longas:
238 (51.97%)
Negociações curtas:
220 (48.03%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
1.07 USD
Perda média:
-8.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.98 USD (3)
Crescimento mensal:
-26.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.49 USD
Máximo:
131.05 USD (172.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.38% (131.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.34% (15.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|167
|GBPUSDrfd
|131
|USDJPYrfd
|100
|USDCADrfd
|44
|GBPJPYrfd
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-60
|GBPUSDrfd
|-28
|USDJPYrfd
|5
|USDCADrfd
|-13
|GBPJPYrfd
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-5.6K
|GBPUSDrfd
|-2.8K
|USDJPYrfd
|2.7K
|USDCADrfd
|-1.4K
|GBPJPYrfd
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.83 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +52.77 USD
Máxima perda consecutiva: -25.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
-74%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
65
100%
458
86%
45%
0.79
-0.24
USD
USD
79%
1:40