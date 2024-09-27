- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
457
盈利交易:
395 (86.43%)
亏损交易:
62 (13.57%)
最好交易:
6.83 USD
最差交易:
-18.75 USD
毛利:
421.59 USD (44 011 pips)
毛利亏损:
-525.68 USD (51 902 pips)
最大连续赢利:
43 (52.77 USD)
最大连续盈利:
52.77 USD (43)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
45.25%
最大入金加载:
107.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
238 (52.08%)
短期交易:
219 (47.92%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
1.07 USD
平均损失:
-8.48 USD
最大连续失误:
3 (-25.98 USD)
最大连续亏损:
-25.98 USD (3)
每月增长:
-19.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
104.09 USD
最大值:
123.65 USD (163.15%)
相对跌幅:
结余:
75.71% (123.65 USD)
净值:
22.34% (15.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|167
|GBPUSDrfd
|131
|USDJPYrfd
|99
|USDCADrfd
|44
|GBPJPYrfd
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-60
|GBPUSDrfd
|-28
|USDJPYrfd
|13
|USDCADrfd
|-13
|GBPJPYrfd
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-5.6K
|GBPUSDrfd
|-2.8K
|USDJPYrfd
|3.8K
|USDCADrfd
|-1.4K
|GBPJPYrfd
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.83 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +52.77 USD
最大连续亏损: -25.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
49
USD
USD
65
100%
457
86%
45%
0.80
-0.23
USD
USD
76%
1:40