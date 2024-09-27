信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AlfaB10000348A
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0条评论
65
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
457
盈利交易:
395 (86.43%)
亏损交易:
62 (13.57%)
最好交易:
6.83 USD
最差交易:
-18.75 USD
毛利:
421.59 USD (44 011 pips)
毛利亏损:
-525.68 USD (51 902 pips)
最大连续赢利:
43 (52.77 USD)
最大连续盈利:
52.77 USD (43)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
45.25%
最大入金加载:
107.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
238 (52.08%)
短期交易:
219 (47.92%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
1.07 USD
平均损失:
-8.48 USD
最大连续失误:
3 (-25.98 USD)
最大连续亏损:
-25.98 USD (3)
每月增长:
-19.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
104.09 USD
最大值:
123.65 USD (163.15%)
相对跌幅:
结余:
75.71% (123.65 USD)
净值:
22.34% (15.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 99
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 13
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 3.8K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.83 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +52.77 USD
最大连续亏损: -25.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlfaB10000348A
每月30 USD
-69%
0
0
USD
49
USD
65
100%
457
86%
45%
0.80
-0.23
USD
76%
1:40
