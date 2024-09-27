SignaleKategorien
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 Bewertungen
65 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -74%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
395 (86.24%)
Verlusttrades:
63 (13.76%)
Bester Trade:
6.83 USD
Schlechtester Trade:
-18.75 USD
Bruttoprofit:
421.59 USD (44 011 pips)
Bruttoverlust:
-533.08 USD (53 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (52.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.77 USD (43)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
45.25%
Max deposit load:
107.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.85
Long-Positionen:
238 (51.97%)
Short-Positionen:
220 (48.03%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-32.14%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.49 USD
Maximaler:
131.05 USD (172.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.38% (131.05 USD)
Kapital:
22.34% (15.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 167
GBPUSDrfd 131
USDJPYrfd 100
USDCADrfd 44
GBPJPYrfd 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -60
GBPUSDrfd -28
USDJPYrfd 5
USDCADrfd -13
GBPJPYrfd -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -5.6K
GBPUSDrfd -2.8K
USDJPYrfd 2.7K
USDCADrfd -1.4K
GBPJPYrfd -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
