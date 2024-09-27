SegnaliSezioni
Ayrat Garifullin

AlfaB10000348A

Ayrat Garifullin
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -51%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
291 (87.12%)
Loss Trade:
43 (12.87%)
Best Trade:
5.28 USD
Worst Trade:
-16.52 USD
Profitto lordo:
310.43 USD (30 356 pips)
Perdita lorda:
-385.30 USD (35 877 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (52.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.77 USD (43)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
39.17%
Massimo carico di deposito:
103.30%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
176 (52.69%)
Short Trade:
158 (47.31%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.98 USD (3)
Crescita mensile:
5.79%
Previsione annuale:
70.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.24 USD
Massimale:
106.80 USD (140.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.36% (106.80 USD)
Per equità:
22.31% (19.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 122
GBPUSDrfd 115
USDJPYrfd 57
USDCADrfd 26
GBPJPYrfd 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -38
GBPUSDrfd -10
USDJPYrfd -19
USDCADrfd -9
GBPJPYrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -3.6K
GBPUSDrfd -899
USDJPYrfd -965
USDCADrfd -352
GBPJPYrfd 274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.28 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.77 USD
Massima perdita consecutiva: -25.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 08:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 16:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 17:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
