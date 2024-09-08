SinyallerBölümler
Javier Pellicer Munoz

Javier Pellicer

Javier Pellicer Munoz
0 inceleme
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -5%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
636
Kârla kapanan işlemler:
317 (49.84%)
Zararla kapanan işlemler:
319 (50.16%)
En iyi işlem:
5 679.41 USD
En kötü işlem:
-1 403.62 USD
Brüt kâr:
115 780.67 USD (184 746 pips)
Brüt zarar:
-120 762.10 USD (184 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 261.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 055.79 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
58.34%
Maks. mevduat yükü:
21.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
359 (56.45%)
Satış işlemleri:
277 (43.55%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-7.83 USD
Ortalama kâr:
365.24 USD
Ortalama zarar:
-378.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4 433.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 907.92 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.18%
Yıllık tahmin:
-27.20%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 970.14 USD
Maksimum:
20 373.41 USD (19.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.51% (20 373.41 USD)
Varlığa göre:
1.32% (1 399.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 189
XAUUSD 110
USDJPY 63
USDCAD 38
GBPUSD 31
USDCHF 30
NDX 27
XTIUSD 26
GBPJPY 24
UK100 18
AUDUSD 17
NZDUSD 14
GDAXI 13
SP500 10
STOXX50E 9
NI225 7
WS30 3
AUS200 3
FCHI40 2
XNGUSD 1
SPA35 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 954
XAUUSD 5.5K
USDJPY 3.9K
USDCAD 1.2K
GBPUSD -1.8K
USDCHF -4.5K
NDX 581
XTIUSD -3.5K
GBPJPY -3.7K
UK100 -735
AUDUSD 255
NZDUSD 901
GDAXI -1.8K
SP500 -296
STOXX50E -516
NI225 -1.4K
WS30 1.2K
AUS200 -151
FCHI40 -2.1K
XNGUSD 548
SPA35 577
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
XAUUSD -44K
USDJPY 8.9K
USDCAD 8.2K
GBPUSD -6K
USDCHF -725
NDX 18K
XTIUSD 754
GBPJPY -3.5K
UK100 -1.2K
AUDUSD -2.1K
NZDUSD 1.3K
GDAXI -2.5K
SP500 600
STOXX50E 862
NI225 -682
WS30 563
AUS200 -66
FCHI40 -2.4K
XNGUSD 216
SPA35 1.3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 679.41 USD
En kötü işlem: -1 404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 261.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 433.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.08.04 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 877 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 12:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.05 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 09:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 09:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
