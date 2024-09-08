- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
636
Profit Trade:
317 (49.84%)
Loss Trade:
319 (50.16%)
Best Trade:
5 679.41 USD
Worst Trade:
-1 403.62 USD
Profitto lordo:
115 780.67 USD (184 746 pips)
Perdita lorda:
-120 762.10 USD (184 320 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 261.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 055.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
58.34%
Massimo carico di deposito:
21.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
359 (56.45%)
Short Trade:
277 (43.55%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-7.83 USD
Profitto medio:
365.24 USD
Perdita media:
-378.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 433.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 907.92 USD (6)
Crescita mensile:
-2.22%
Previsione annuale:
-27.20%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 970.14 USD
Massimale:
20 373.41 USD (19.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.51% (20 373.41 USD)
Per equità:
1.32% (1 399.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|189
|XAUUSD
|110
|USDJPY
|63
|USDCAD
|38
|GBPUSD
|31
|USDCHF
|30
|NDX
|27
|XTIUSD
|26
|GBPJPY
|24
|UK100
|18
|AUDUSD
|17
|NZDUSD
|14
|GDAXI
|13
|SP500
|10
|STOXX50E
|9
|NI225
|7
|WS30
|3
|AUS200
|3
|FCHI40
|2
|XNGUSD
|1
|SPA35
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|954
|XAUUSD
|5.5K
|USDJPY
|3.9K
|USDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDCHF
|-4.5K
|NDX
|581
|XTIUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|-3.7K
|UK100
|-735
|AUDUSD
|255
|NZDUSD
|901
|GDAXI
|-1.8K
|SP500
|-296
|STOXX50E
|-516
|NI225
|-1.4K
|WS30
|1.2K
|AUS200
|-151
|FCHI40
|-2.1K
|XNGUSD
|548
|SPA35
|577
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|XAUUSD
|-44K
|USDJPY
|8.9K
|USDCAD
|8.2K
|GBPUSD
|-6K
|USDCHF
|-725
|NDX
|18K
|XTIUSD
|754
|GBPJPY
|-3.5K
|UK100
|-1.2K
|AUDUSD
|-2.1K
|NZDUSD
|1.3K
|GDAXI
|-2.5K
|SP500
|600
|STOXX50E
|862
|NI225
|-682
|WS30
|563
|AUS200
|-66
|FCHI40
|-2.4K
|XNGUSD
|216
|SPA35
|1.3K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 679.41 USD
Worst Trade: -1 404 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 261.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4 433.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
134
25%
636
49%
58%
0.95
-7.83
USD
USD
20%
1:200