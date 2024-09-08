SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Javier Pellicer
Javier Pellicer Munoz

Javier Pellicer

Javier Pellicer Munoz
0 recensioni
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -5%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
636
Profit Trade:
317 (49.84%)
Loss Trade:
319 (50.16%)
Best Trade:
5 679.41 USD
Worst Trade:
-1 403.62 USD
Profitto lordo:
115 780.67 USD (184 746 pips)
Perdita lorda:
-120 762.10 USD (184 320 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 261.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 055.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
58.34%
Massimo carico di deposito:
21.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
359 (56.45%)
Short Trade:
277 (43.55%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-7.83 USD
Profitto medio:
365.24 USD
Perdita media:
-378.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 433.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 907.92 USD (6)
Crescita mensile:
-2.22%
Previsione annuale:
-27.20%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 970.14 USD
Massimale:
20 373.41 USD (19.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.51% (20 373.41 USD)
Per equità:
1.32% (1 399.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 189
XAUUSD 110
USDJPY 63
USDCAD 38
GBPUSD 31
USDCHF 30
NDX 27
XTIUSD 26
GBPJPY 24
UK100 18
AUDUSD 17
NZDUSD 14
GDAXI 13
SP500 10
STOXX50E 9
NI225 7
WS30 3
AUS200 3
FCHI40 2
XNGUSD 1
SPA35 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 954
XAUUSD 5.5K
USDJPY 3.9K
USDCAD 1.2K
GBPUSD -1.8K
USDCHF -4.5K
NDX 581
XTIUSD -3.5K
GBPJPY -3.7K
UK100 -735
AUDUSD 255
NZDUSD 901
GDAXI -1.8K
SP500 -296
STOXX50E -516
NI225 -1.4K
WS30 1.2K
AUS200 -151
FCHI40 -2.1K
XNGUSD 548
SPA35 577
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
XAUUSD -44K
USDJPY 8.9K
USDCAD 8.2K
GBPUSD -6K
USDCHF -725
NDX 18K
XTIUSD 754
GBPJPY -3.5K
UK100 -1.2K
AUDUSD -2.1K
NZDUSD 1.3K
GDAXI -2.5K
SP500 600
STOXX50E 862
NI225 -682
WS30 563
AUS200 -66
FCHI40 -2.4K
XNGUSD 216
SPA35 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 679.41 USD
Worst Trade: -1 404 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 261.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4 433.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
