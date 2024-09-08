SignauxSections
Javier Pellicer
Javier Pellicer Munoz

Javier Pellicer

Javier Pellicer Munoz
0 avis
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -5%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
636
Bénéfice trades:
317 (49.84%)
Perte trades:
319 (50.16%)
Meilleure transaction:
5 679.41 USD
Pire transaction:
-1 403.62 USD
Bénéfice brut:
115 780.67 USD (184 746 pips)
Perte brute:
-120 762.10 USD (184 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (3 261.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 055.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
58.34%
Charge de dépôt maximale:
21.60%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
359 (56.45%)
Courts trades:
277 (43.55%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-7.83 USD
Bénéfice moyen:
365.24 USD
Perte moyenne:
-378.56 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-4 433.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 907.92 USD (6)
Croissance mensuelle:
-3.24%
Prévision annuelle:
-39.36%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 970.14 USD
Maximal:
20 373.41 USD (19.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.51% (20 373.41 USD)
Par fonds propres:
1.32% (1 399.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 189
XAUUSD 110
USDJPY 63
USDCAD 38
GBPUSD 31
USDCHF 30
NDX 27
XTIUSD 26
GBPJPY 24
UK100 18
AUDUSD 17
NZDUSD 14
GDAXI 13
SP500 10
STOXX50E 9
NI225 7
WS30 3
AUS200 3
FCHI40 2
XNGUSD 1
SPA35 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 954
XAUUSD 5.5K
USDJPY 3.9K
USDCAD 1.2K
GBPUSD -1.8K
USDCHF -4.5K
NDX 581
XTIUSD -3.5K
GBPJPY -3.7K
UK100 -735
AUDUSD 255
NZDUSD 901
GDAXI -1.8K
SP500 -296
STOXX50E -516
NI225 -1.4K
WS30 1.2K
AUS200 -151
FCHI40 -2.1K
XNGUSD 548
SPA35 577
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
XAUUSD -44K
USDJPY 8.9K
USDCAD 8.2K
GBPUSD -6K
USDCHF -725
NDX 18K
XTIUSD 754
GBPJPY -3.5K
UK100 -1.2K
AUDUSD -2.1K
NZDUSD 1.3K
GDAXI -2.5K
SP500 600
STOXX50E 862
NI225 -682
WS30 563
AUS200 -66
FCHI40 -2.4K
XNGUSD 216
SPA35 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 679.41 USD
Pire transaction: -1 404 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 261.76 USD
Perte consécutive maximale: -4 433.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.