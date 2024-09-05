SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yhqtv swiss 3000
Ki Kwong Choi

Yhqtv swiss 3000

Ki Kwong Choi
0 inceleme
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -58%
Swissquote-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
202 (31.61%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (68.39%)
En iyi işlem:
579.86 USD
En kötü işlem:
-607.37 USD
Brüt kâr:
7 983.50 USD (1 538 443 pips)
Brüt zarar:
-9 747.30 USD (1 865 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (202.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
579.86 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
46.06%
Maks. mevduat yükü:
70.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
314 (49.14%)
Satış işlemleri:
325 (50.86%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.76 USD
Ortalama kâr:
39.52 USD
Ortalama zarar:
-22.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-240.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.26 USD (8)
Aylık büyüme:
-22.38%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 073.52 USD
Maksimum:
2 212.51 USD (69.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.96% (2 211.12 USD)
Varlığa göre:
29.50% (484.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 295
USDJPY 253
GBPUSD 87
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
USDJPY -703
GBPUSD 24
EURUSD 7
XAGUSD -34
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -309K
USDJPY -16K
GBPUSD 976
EURUSD 209
XAGUSD -2.2K
GBPJPY -179
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +579.86 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +202.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
19.96 × 3788
İnceleme yok
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 10:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.18 16:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yhqtv swiss 3000
Ayda 30 USD
-58%
0
0
USD
1.3K
USD
61
100%
639
31%
46%
0.81
-2.76
USD
69%
1:100
Kopyala

