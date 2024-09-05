- Büyüme
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
202 (31.61%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (68.39%)
En iyi işlem:
579.86 USD
En kötü işlem:
-607.37 USD
Brüt kâr:
7 983.50 USD (1 538 443 pips)
Brüt zarar:
-9 747.30 USD (1 865 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (202.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
579.86 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
46.06%
Maks. mevduat yükü:
70.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
314 (49.14%)
Satış işlemleri:
325 (50.86%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.76 USD
Ortalama kâr:
39.52 USD
Ortalama zarar:
-22.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-240.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.26 USD (8)
Aylık büyüme:
-22.38%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 073.52 USD
Maksimum:
2 212.51 USD (69.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.96% (2 211.12 USD)
Varlığa göre:
29.50% (484.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|USDJPY
|253
|GBPUSD
|87
|EURUSD
|2
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-703
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|7
|XAGUSD
|-34
|GBPJPY
|-6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-309K
|USDJPY
|-16K
|GBPUSD
|976
|EURUSD
|209
|XAGUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|-179
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +579.86 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +202.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
AltairInc-Live
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
|0.36 × 349
Swissquote-Live1
|2.47 × 19
Swissquote-Live6
|19.96 × 3788
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-58%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
61
100%
639
31%
46%
0.81
-2.76
USD
USD
69%
1:100