СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Yhqtv swiss 3000
Ki Kwong Choi

Yhqtv swiss 3000

Ki Kwong Choi
0 отзывов
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -35%
Swissquote-Live6
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 163
Прибыльных трейдов:
449 (38.60%)
Убыточных трейдов:
714 (61.39%)
Лучший трейд:
579.86 USD
Худший трейд:
-607.37 USD
Общая прибыль:
14 968.38 USD (4 692 758 pips)
Общий убыток:
-16 043.71 USD (5 085 826 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (202.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
579.86 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
52.11%
Макс. загрузка депозита:
70.76%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.49
Длинных трейдов:
721 (61.99%)
Коротких трейдов:
442 (38.01%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.92 USD
Средняя прибыль:
33.34 USD
Средний убыток:
-22.47 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-240.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-725.26 USD (8)
Прирост в месяц:
30.65%
Годовой прогноз:
371.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 073.52 USD
Максимальная:
2 212.51 USD (69.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.96% (2 211.12 USD)
По эквити:
29.50% (484.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 759
USDJPY 291
GBPUSD 107
EURUSD 4
XAGUSD 1
GBPJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -332
USDJPY -717
GBPUSD -24
EURUSD 37
XAGUSD -34
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -373K
USDJPY -16K
GBPUSD -126
EURUSD 867
XAGUSD -2.2K
GBPJPY -179
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +579.86 USD
Худший трейд: -607 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +202.53 USD
Макс. убыток в серии: -240.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
RoboForex-ProCent-5
1.04 × 132
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
19.95 × 3790
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 10:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.18 16:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
