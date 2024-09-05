SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yhqtv swiss 3000
Ki Kwong Choi

Yhqtv swiss 3000

Ki Kwong Choi
0 recensioni
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -58%
Swissquote-Live6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
202 (31.61%)
Loss Trade:
437 (68.39%)
Best Trade:
579.86 USD
Worst Trade:
-607.37 USD
Profitto lordo:
7 983.50 USD (1 538 443 pips)
Perdita lorda:
-9 747.30 USD (1 865 895 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (202.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
579.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
46.06%
Massimo carico di deposito:
70.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
314 (49.14%)
Short Trade:
325 (50.86%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.76 USD
Profitto medio:
39.52 USD
Perdita media:
-22.31 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-240.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-725.26 USD (8)
Crescita mensile:
-23.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 073.52 USD
Massimale:
2 212.51 USD (69.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.96% (2 211.12 USD)
Per equità:
29.50% (484.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 295
USDJPY 253
GBPUSD 87
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.1K
USDJPY -703
GBPUSD 24
EURUSD 7
XAGUSD -34
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -309K
USDJPY -16K
GBPUSD 976
EURUSD 209
XAGUSD -2.2K
GBPJPY -179
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +579.86 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +202.53 USD
Massima perdita consecutiva: -240.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
19.96 × 3788
Non ci sono recensioni
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 10:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.18 16:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yhqtv swiss 3000
30USD al mese
-58%
0
0
USD
1.3K
USD
61
100%
639
31%
46%
0.81
-2.76
USD
69%
1:100
Copia

