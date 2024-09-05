SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yhqtv swiss 3000
Ki Kwong Choi

Yhqtv swiss 3000

Ki Kwong Choi
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -58%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
638
Bénéfice trades:
201 (31.50%)
Perte trades:
437 (68.50%)
Meilleure transaction:
579.86 USD
Pire transaction:
-607.37 USD
Bénéfice brut:
7 961.40 USD (1 531 076 pips)
Perte brute:
-9 747.30 USD (1 865 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (202.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
579.86 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
46.06%
Charge de dépôt maximale:
70.76%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
314 (49.22%)
Courts trades:
324 (50.78%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-2.80 USD
Bénéfice moyen:
39.61 USD
Perte moyenne:
-22.31 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-240.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-725.26 USD (8)
Croissance mensuelle:
-16.36%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 073.52 USD
Maximal:
2 212.51 USD (69.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.96% (2 211.12 USD)
Par fonds propres:
29.50% (484.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 294
USDJPY 253
GBPUSD 87
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.1K
USDJPY -703
GBPUSD 24
EURUSD 7
XAGUSD -34
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -317K
USDJPY -16K
GBPUSD 976
EURUSD 209
XAGUSD -2.2K
GBPJPY -179
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +579.86 USD
Pire transaction: -607 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +202.53 USD
Perte consécutive maximale: -240.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
19.96 × 3788
Aucun avis
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 10:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.18 16:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
