信号 / MetaTrader 4 / Yhqtv swiss 3000
Ki Kwong Choi

Yhqtv swiss 3000

Ki Kwong Choi
0条评论
73
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -35%
Swissquote-Live6
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 163
盈利交易:
449 (38.60%)
亏损交易:
714 (61.39%)
最好交易:
579.86 USD
最差交易:
-607.37 USD
毛利:
14 968.38 USD (4 692 758 pips)
毛利亏损:
-16 043.71 USD (5 085 826 pips)
最大连续赢利:
8 (202.53 USD)
最大连续盈利:
579.86 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
52.11%
最大入金加载:
70.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
54
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.49
长期交易:
721 (61.99%)
短期交易:
442 (38.01%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.92 USD
平均利润:
33.34 USD
平均损失:
-22.47 USD
最大连续失误:
20 (-240.54 USD)
最大连续亏损:
-725.26 USD (8)
每月增长:
30.65%
年度预测:
371.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 073.52 USD
最大值:
2 212.51 USD (69.01%)
相对跌幅:
结余:
68.96% (2 211.12 USD)
净值:
29.50% (484.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 759
USDJPY 291
GBPUSD 107
EURUSD 4
XAGUSD 1
GBPJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -332
USDJPY -717
GBPUSD -24
EURUSD 37
XAGUSD -34
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -373K
USDJPY -16K
GBPUSD -126
EURUSD 867
XAGUSD -2.2K
GBPJPY -179
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +579.86 USD
最差交易: -607 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +202.53 USD
最大连续亏损: -240.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
RoboForex-ProCent-5
1.04 × 132
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
19.95 × 3790
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。




没有评论
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 10:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.18 16:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载