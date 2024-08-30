SinyallerBölümler
Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta

Fasxs

Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -16%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 694
Kârla kapanan işlemler:
1 000 (59.03%)
Zararla kapanan işlemler:
694 (40.97%)
En iyi işlem:
474.48 BRL
En kötü işlem:
-499.00 BRL
Brüt kâr:
12 573.51 BRL (8 695 665 pips)
Brüt zarar:
-14 251.02 BRL (10 415 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (725.76 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 637.08 BRL (16)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.00%
Maks. mevduat yükü:
17.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
831 (49.06%)
Satış işlemleri:
863 (50.94%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.99 BRL
Ortalama kâr:
12.57 BRL
Ortalama zarar:
-20.53 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 340.36 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 410.85 BRL (11)
Aylık büyüme:
-0.02%
Yıllık tahmin:
-0.20%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 808.62 BRL
Maksimum:
5 398.73 BRL (81.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.63% (5 391.33 BRL)
Varlığa göre:
39.62% (3 224.43 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BOV-apr25 568
BOV-feb25 348
BOV-jun25 145
BOV-oct25 86
BOV-aug25 82
WDOH25 42
WDON25 34
WDOJ25 33
WDOM25 33
BOV-jun24 32
BOV-oct24 30
WDOK25 26
WDOU25 26
BOV-aug24 21
WDOV25 20
WDOQ24 19
BOV-dec24 18
WDOU24 17
WDOG25 17
WDOQ25 17
WDOX24 15
WDOV24 13
WDOZ24 12
WDOK24 11
WDON24 11
WDOM24 10
WDOF25 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BOV-apr25 25
BOV-feb25 -21
BOV-jun25 -319
BOV-oct25 19
BOV-aug25 106
WDOH25 131
WDON25 -312
WDOJ25 69
WDOM25 53
BOV-jun24 -563
BOV-oct24 104
WDOK25 -54
WDOU25 -478
BOV-aug24 946
WDOV25 2
WDOQ24 -73
BOV-dec24 -318
WDOU24 556
WDOG25 1.4K
WDOQ25 257
WDOX24 -177
WDOV24 173
WDOZ24 -1K
WDOK24 118
WDON24 -711
WDOM24 34
WDOF25 -697
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BOV-apr25 7.3K
BOV-feb25 -6.5K
BOV-jun25 -10K
BOV-oct25 5K
BOV-aug25 32K
WDOH25 694K
WDON25 -1.3M
WDOJ25 354K
WDOM25 264K
BOV-jun24 -46K
BOV-oct24 14K
WDOK25 -299K
WDOU25 -1.7M
BOV-aug24 54K
WDOV25 8.5K
WDOQ24 -90K
BOV-dec24 -46K
WDOU24 744K
WDOG25 3M
WDOQ25 726K
WDOX24 -712K
WDOV24 528K
WDOZ24 -1.6M
WDOK24 270K
WDON24 -1.5M
WDOM24 49K
WDOF25 -1.2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +474.48 BRL
En kötü işlem: -499 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +725.76 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 340.36 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXGlobeInternational-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 409 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 23:58
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 18:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 12:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
