SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fasxs
Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta

Fasxs

Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta
0 recensioni
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -16%
FXGlobeInternational-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 694
Profit Trade:
1 000 (59.03%)
Loss Trade:
694 (40.97%)
Best Trade:
474.48 BRL
Worst Trade:
-499.00 BRL
Profitto lordo:
12 573.51 BRL (8 695 665 pips)
Perdita lorda:
-14 251.02 BRL (10 415 865 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (725.76 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 637.08 BRL (16)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.00%
Massimo carico di deposito:
17.83%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
831 (49.06%)
Short Trade:
863 (50.94%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.99 BRL
Profitto medio:
12.57 BRL
Perdita media:
-20.53 BRL
Massime perdite consecutive:
21 (-2 340.36 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 410.85 BRL (11)
Crescita mensile:
-11.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 808.62 BRL
Massimale:
5 398.73 BRL (81.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.63% (5 391.33 BRL)
Per equità:
39.62% (3 224.43 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BOV-apr25 568
BOV-feb25 348
BOV-jun25 145
BOV-oct25 86
BOV-aug25 82
WDOH25 42
WDON25 34
WDOJ25 33
WDOM25 33
BOV-jun24 32
BOV-oct24 30
WDOK25 26
WDOU25 26
BOV-aug24 21
WDOV25 20
WDOQ24 19
BOV-dec24 18
WDOU24 17
WDOG25 17
WDOQ25 17
WDOX24 15
WDOV24 13
WDOZ24 12
WDOK24 11
WDON24 11
WDOM24 10
WDOF25 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BOV-apr25 25
BOV-feb25 -21
BOV-jun25 -319
BOV-oct25 19
BOV-aug25 106
WDOH25 131
WDON25 -312
WDOJ25 69
WDOM25 53
BOV-jun24 -563
BOV-oct24 104
WDOK25 -54
WDOU25 -478
BOV-aug24 946
WDOV25 2
WDOQ24 -73
BOV-dec24 -318
WDOU24 556
WDOG25 1.4K
WDOQ25 257
WDOX24 -177
WDOV24 173
WDOZ24 -1K
WDOK24 118
WDON24 -711
WDOM24 34
WDOF25 -697
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BOV-apr25 7.3K
BOV-feb25 -6.5K
BOV-jun25 -10K
BOV-oct25 5K
BOV-aug25 32K
WDOH25 694K
WDON25 -1.3M
WDOJ25 354K
WDOM25 264K
BOV-jun24 -46K
BOV-oct24 14K
WDOK25 -299K
WDOU25 -1.7M
BOV-aug24 54K
WDOV25 8.5K
WDOQ24 -90K
BOV-dec24 -46K
WDOU24 744K
WDOG25 3M
WDOQ25 726K
WDOX24 -712K
WDOV24 528K
WDOZ24 -1.6M
WDOK24 270K
WDON24 -1.5M
WDOM24 49K
WDOF25 -1.2M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +474.48 BRL
Worst Trade: -499 BRL
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +725.76 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 340.36 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 409 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 23:58
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 18:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 12:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fasxs
30USD al mese
-16%
0
0
USD
8.5K
BRL
76
92%
1 694
59%
98%
0.88
-0.99
BRL
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.