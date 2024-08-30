SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fasxs
Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta

Fasxs

Luis Gustavo Rodrigues De Moraes Metta
0 avis
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -16%
FXGlobeInternational-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 688
Bénéfice trades:
997 (59.06%)
Perte trades:
691 (40.94%)
Meilleure transaction:
474.48 BRL
Pire transaction:
-499.00 BRL
Bénéfice brut:
12 564.01 BRL (8 682 365 pips)
Perte brute:
-14 235.77 BRL (10 397 715 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (725.76 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 637.08 BRL (16)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
98.00%
Charge de dépôt maximale:
17.83%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
827 (48.99%)
Courts trades:
861 (51.01%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.99 BRL
Bénéfice moyen:
12.60 BRL
Perte moyenne:
-20.60 BRL
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 340.36 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 410.85 BRL (11)
Croissance mensuelle:
-11.19%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 808.62 BRL
Maximal:
5 398.73 BRL (81.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.63% (5 391.33 BRL)
Par fonds propres:
39.62% (3 224.43 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BOV-apr25 568
BOV-feb25 348
BOV-jun25 145
BOV-oct25 83
BOV-aug25 82
WDOH25 42
WDON25 34
WDOJ25 33
WDOM25 33
BOV-jun24 32
BOV-oct24 30
WDOK25 26
WDOU25 26
BOV-aug24 21
WDOQ24 19
BOV-dec24 18
WDOU24 17
WDOG25 17
WDOQ25 17
WDOV25 17
WDOX24 15
WDOV24 13
WDOZ24 12
WDOK24 11
WDON24 11
WDOM24 10
WDOF25 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BOV-apr25 25
BOV-feb25 -21
BOV-jun25 -319
BOV-oct25 20
BOV-aug25 106
WDOH25 131
WDON25 -312
WDOJ25 69
WDOM25 53
BOV-jun24 -563
BOV-oct24 104
WDOK25 -54
WDOU25 -478
BOV-aug24 946
WDOQ24 -73
BOV-dec24 -318
WDOU24 556
WDOG25 1.4K
WDOQ25 257
WDOV25 3
WDOX24 -177
WDOV24 173
WDOZ24 -1K
WDOK24 118
WDON24 -711
WDOM24 34
WDOF25 -697
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BOV-apr25 7.3K
BOV-feb25 -6.5K
BOV-jun25 -10K
BOV-oct25 5.4K
BOV-aug25 32K
WDOH25 694K
WDON25 -1.3M
WDOJ25 354K
WDOM25 264K
BOV-jun24 -46K
BOV-oct24 14K
WDOK25 -299K
WDOU25 -1.7M
BOV-aug24 54K
WDOQ24 -90K
BOV-dec24 -46K
WDOU24 744K
WDOG25 3M
WDOQ25 726K
WDOV25 13K
WDOX24 -712K
WDOV24 528K
WDOZ24 -1.6M
WDOK24 270K
WDON24 -1.5M
WDOM24 49K
WDOF25 -1.2M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +474.48 BRL
Pire transaction: -499 BRL
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +725.76 BRL
Perte consécutive maximale: -2 340.36 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXGlobeInternational-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 409 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 23:58
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.10 11:17
No swaps are charged
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 18:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 12:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fasxs
30 USD par mois
-16%
0
0
USD
8.6K
BRL
76
92%
1 688
59%
98%
0.88
-0.99
BRL
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.