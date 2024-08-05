- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
117 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (35.36%)
En iyi işlem:
573.29 USD
En kötü işlem:
-82.34 USD
Brüt kâr:
2 176.04 USD (51 130 pips)
Brüt zarar:
-682.11 USD (32 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
573.29 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
94.87%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
9.50
Alış işlemleri:
102 (56.35%)
Satış işlemleri:
79 (43.65%)
Kâr faktörü:
3.19
Beklenen getiri:
8.25 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-56.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.51 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.07%
Yıllık tahmin:
-2.09%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.10 USD
Maksimum:
157.22 USD (5.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (157.22 USD)
Varlığa göre:
21.56% (801.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +573.29 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 38 USD
28%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
59
89%
181
64%
95%
3.19
8.25
USD
USD
22%
1:500