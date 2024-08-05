- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
125 (66.13%)
Transacciones Irrentables:
64 (33.86%)
Mejor transacción:
573.29 USD
Peor transacción:
-82.34 USD
Beneficio Bruto:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-682.11 USD (32 954 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (16.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
573.29 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.22
Transacciones Largas:
106 (56.08%)
Transacciones Cortas:
83 (43.92%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
8.50 USD
Beneficio medio:
18.31 USD
Pérdidas medias:
-10.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-56.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.51 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.10 USD
Máxima:
157.22 USD (5.45%)
Reducción relativa:
De balance:
4.05% (157.22 USD)
De fondos:
36.38% (54.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +573.29 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
38 USD al mes
129%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
69
88%
189
66%
80%
3.35
8.50
USD
USD
36%
1:500