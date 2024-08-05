SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Silver chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Silver chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 comentarios
69 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
125 (66.13%)
Transacciones Irrentables:
64 (33.86%)
Mejor transacción:
573.29 USD
Peor transacción:
-82.34 USD
Beneficio Bruto:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-682.11 USD (32 954 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (16.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
573.29 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.22
Transacciones Largas:
106 (56.08%)
Transacciones Cortas:
83 (43.92%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
8.50 USD
Beneficio medio:
18.31 USD
Pérdidas medias:
-10.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-56.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.51 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.10 USD
Máxima:
157.22 USD (5.45%)
Reducción relativa:
De balance:
4.05% (157.22 USD)
De fondos:
36.38% (54.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 181
SILVER 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 1.5K
SILVER 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 18K
SILVER 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +573.29 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.00 × 35
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 6
VantageInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
0.05 × 62
Exness-MT5Real5
0.06 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 22
Ava-Real 1-MT5
0.33 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.85 × 130
XMGlobal-MT5 2
0.99 × 140
FxPro-MT5
1.33 × 12
ICMarketsSC-MT5
8.20 × 10
