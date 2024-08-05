- Crescita
Trade:
181
Profit Trade:
117 (64.64%)
Loss Trade:
64 (35.36%)
Best Trade:
573.29 USD
Worst Trade:
-82.34 USD
Profitto lordo:
2 176.04 USD (51 130 pips)
Perdita lorda:
-682.11 USD (32 954 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
573.29 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
94.87%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
9.50
Long Trade:
102 (56.35%)
Short Trade:
79 (43.65%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
8.25 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.51 USD (3)
Crescita mensile:
-0.17%
Previsione annuale:
-2.09%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.10 USD
Massimale:
157.22 USD (5.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (157.22 USD)
Per equità:
21.56% (801.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +573.29 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.77 USD
Massima perdita consecutiva: -56.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
38USD al mese
28%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
59
89%
181
64%
95%
3.19
8.25
USD
USD
22%
1:500