- 자본
- 축소
트레이드:
198
이익 거래:
132 (66.66%)
손실 거래:
66 (33.33%)
최고의 거래:
573.29 USD
최악의 거래:
-82.34 USD
총 수익:
2 306.78 USD (53 768 pips)
총 손실:
-690.71 USD (33 125 pips)
연속 최대 이익:
12 (125.44 USD)
연속 최대 이익:
573.29 USD (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
64.09%
최대 입금량:
6.45%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
10.28
롱(주식매수):
108 (54.55%)
숏(주식차입매도):
90 (45.45%)
수익 요인:
3.34
기대수익:
8.16 USD
평균 이익:
17.48 USD
평균 손실:
-10.47 USD
연속 최대 손실:
4 (-56.90 USD)
연속 최대 손실:
-155.51 USD (3)
월별 성장률:
9.33%
연간 예측:
113.19%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.10 USD
최대한의:
157.22 USD (5.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.05% (157.22 USD)
자본금별:
36.38% (54.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +573.29 USD
최악의 거래: -82 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +125.44 USD
연속 최대 손실: -56.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
