리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 Exness-MT5Real2 0.00 × 35 KuberaCapitalMarkets-Server 0.00 × 40 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 0.00 × 6 VantageInternational-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 7 TitanFX-MT5-01 0.05 × 62 Exness-MT5Real5 0.06 × 36 ForexTimeFXTM-Live01 0.23 × 22 Ava-Real 1-MT5 0.33 × 6 XMGlobal-MT5 4 0.85 × 130 XMGlobal-MT5 2 0.99 × 140 FxPro-MT5 1.33 × 12 ICMarketsSC-MT5 8.20 × 10 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오