Nataphol Bawornwiboonsook

Silver chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 отзывов
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2024 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
125 (66.13%)
Убыточных трейдов:
64 (33.86%)
Лучший трейд:
573.29 USD
Худший трейд:
-82.34 USD
Общая прибыль:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Общий убыток:
-682.11 USD (32 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (16.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
573.29 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
36 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
106 (56.08%)
Коротких трейдов:
83 (43.92%)
Профит фактор:
3.36
Мат. ожидание:
8.50 USD
Средняя прибыль:
18.31 USD
Средний убыток:
-10.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.51 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.10 USD
Максимальная:
157.22 USD (5.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (157.22 USD)
По эквити:
36.38% (54.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 181
SILVER 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 1.5K
SILVER 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 18K
SILVER 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +573.29 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.77 USD
Макс. убыток в серии: -56.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.00 × 35
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 6
VantageInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
0.05 × 62
Exness-MT5Real5
0.06 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 22
Ava-Real 1-MT5
0.33 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.85 × 130
XMGlobal-MT5 2
0.99 × 140
FxPro-MT5
1.33 × 12
ICMarketsSC-MT5
8.20 × 10
Нет отзывов
2025.12.25 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.93% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
