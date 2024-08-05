- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
125 (66.13%)
Убыточных трейдов:
64 (33.86%)
Лучший трейд:
573.29 USD
Худший трейд:
-82.34 USD
Общая прибыль:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Общий убыток:
-682.11 USD (32 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (16.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
573.29 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
36 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
106 (56.08%)
Коротких трейдов:
83 (43.92%)
Профит фактор:
3.36
Мат. ожидание:
8.50 USD
Средняя прибыль:
18.31 USD
Средний убыток:
-10.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.51 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.10 USD
Максимальная:
157.22 USD (5.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (157.22 USD)
По эквити:
36.38% (54.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +573.29 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.77 USD
Макс. убыток в серии: -56.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
FxPro-MT5
|1.33 × 12
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
