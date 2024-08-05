- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
125 (66.13%)
Negociações com perda:
64 (33.86%)
Melhor negociação:
573.29 USD
Pior negociação:
-82.34 USD
Lucro bruto:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Perda bruta:
-682.11 USD (32 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (16.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
573.29 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
36 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.22
Negociações longas:
106 (56.08%)
Negociações curtas:
83 (43.92%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
8.50 USD
Lucro médio:
18.31 USD
Perda média:
-10.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.51 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.10 USD
Máximo:
157.22 USD (5.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.05% (157.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.38% (54.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +573.29 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +16.77 USD
Máxima perda consecutiva: -56.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
