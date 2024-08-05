SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Silver chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Silver chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 comentários
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2024 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
125 (66.13%)
Negociações com perda:
64 (33.86%)
Melhor negociação:
573.29 USD
Pior negociação:
-82.34 USD
Lucro bruto:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Perda bruta:
-682.11 USD (32 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (16.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
573.29 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
36 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.22
Negociações longas:
106 (56.08%)
Negociações curtas:
83 (43.92%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
8.50 USD
Lucro médio:
18.31 USD
Perda média:
-10.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.51 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.10 USD
Máximo:
157.22 USD (5.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.05% (157.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.38% (54.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 181
SILVER 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 1.5K
SILVER 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 18K
SILVER 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +573.29 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +16.77 USD
Máxima perda consecutiva: -56.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.00 × 35
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 6
VantageInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
0.05 × 62
Exness-MT5Real5
0.06 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 22
Ava-Real 1-MT5
0.33 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.85 × 130
XMGlobal-MT5 2
0.99 × 140
FxPro-MT5
1.33 × 12
ICMarketsSC-MT5
8.20 × 10
Sem comentários
2025.12.25 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.93% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
