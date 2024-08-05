- 成長
トレード:
189
利益トレード:
125 (66.13%)
損失トレード:
64 (33.86%)
ベストトレード:
573.29 USD
最悪のトレード:
-82.34 USD
総利益:
2 288.68 USD (53 409 pips)
総損失:
-682.11 USD (32 954 pips)
最大連続の勝ち:
9 (16.77 USD)
最大連続利益:
573.29 USD (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
6.45%
最近のトレード:
36 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
10.22
長いトレード:
106 (56.08%)
短いトレード:
83 (43.92%)
プロフィットファクター:
3.36
期待されたペイオフ:
8.50 USD
平均利益:
18.31 USD
平均損失:
-10.66 USD
最大連続の負け:
4 (-56.90 USD)
最大連続損失:
-155.51 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.10 USD
最大の:
157.22 USD (5.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.05% (157.22 USD)
エクイティによる:
36.38% (54.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +573.29 USD
最悪のトレード: -82 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.77 USD
最大連続損失: -56.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
レビューなし
