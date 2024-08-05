- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
125 (66.13%)
Verlusttrades:
64 (33.86%)
Bester Trade:
573.29 USD
Schlechtester Trade:
-82.34 USD
Bruttoprofit:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Bruttoverlust:
-682.11 USD (32 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (16.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
573.29 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
36 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.22
Long-Positionen:
106 (56.08%)
Short-Positionen:
83 (43.92%)
Profit-Faktor:
3.36
Mathematische Gewinnerwartung:
8.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-56.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.51 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.10 USD
Maximaler:
157.22 USD (5.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.05% (157.22 USD)
Kapital:
36.38% (54.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|181
|SILVER
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|1.5K
|SILVER
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|18K
|SILVER
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +573.29 USD
Schlechtester Trade: -82 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.99 × 140
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
38 USD pro Monat
129%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
69
88%
189
66%
80%
3.35
8.50
USD
USD
36%
1:500