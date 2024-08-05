SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Silver chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Silver chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 Bewertungen
69 Wochen
0 / 0 USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
125 (66.13%)
Verlusttrades:
64 (33.86%)
Bester Trade:
573.29 USD
Schlechtester Trade:
-82.34 USD
Bruttoprofit:
2 288.68 USD (53 409 pips)
Bruttoverlust:
-682.11 USD (32 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (16.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
573.29 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
36 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.22
Long-Positionen:
106 (56.08%)
Short-Positionen:
83 (43.92%)
Profit-Faktor:
3.36
Mathematische Gewinnerwartung:
8.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-56.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.51 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.10 USD
Maximaler:
157.22 USD (5.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.05% (157.22 USD)
Kapital:
36.38% (54.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 181
SILVER 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 1.5K
SILVER 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 18K
SILVER 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +573.29 USD
Schlechtester Trade: -82 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.00 × 35
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 6
VantageInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
0.05 × 62
Exness-MT5Real5
0.06 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 22
Ava-Real 1-MT5
0.33 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.85 × 130
XMGlobal-MT5 2
0.99 × 140
FxPro-MT5
1.33 × 12
ICMarketsSC-MT5
8.20 × 10
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.93% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
