Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 inceleme
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -51%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 275
Kârla kapanan işlemler:
470 (20.65%)
Zararla kapanan işlemler:
1 805 (79.34%)
En iyi işlem:
89.16 USD
En kötü işlem:
-30.38 USD
Brüt kâr:
4 706.75 USD (9 401 564 pips)
Brüt zarar:
-4 758.32 USD (10 651 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (78.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.65 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
31.51%
Maks. mevduat yükü:
27.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
897 (39.43%)
Satış işlemleri:
1 378 (60.57%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
10.01 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-107.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.29 USD (45)
Aylık büyüme:
-17.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.70 USD
Maksimum:
555.03 USD (36.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.48% (427.03 USD)
Varlığa göre:
3.74% (6.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 723
BTCUSD 462
USOIL 417
XAUUSD 340
DE30 90
EURUSD 37
DXY 24
USDCHF 22
USDJPY 21
AUDCAD 20
NZDJPY 17
AUDJPY 15
EURNZD 14
JP225 10
AUDUSD 9
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
EURAUD 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 143
BTCUSD -89
USOIL -95
XAUUSD -85
DE30 -25
EURUSD 13
DXY 3
USDCHF 30
USDJPY 55
AUDCAD 19
NZDJPY 6
AUDJPY 1
EURNZD 8
JP225 -2
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
GBPJPY 19
GBPUSD -2
EURAUD -2
USDCAD -3
NZDUSD -4
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 34K
BTCUSD -1.2M
USOIL -3.3K
XAUUSD -75K
DE30 561
EURUSD 435
DXY 290
USDCHF 1.1K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.8K
AUDJPY 167
EURNZD 182
JP225 -1.4K
AUDUSD -57
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
EURAUD -174
USDCAD -447
NZDUSD -326
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.16 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +78.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.05 × 19
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
RoboForex-ECN
1.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 207
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
Coinexx-Live
6.69 × 48
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.