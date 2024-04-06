SignalsSections
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 reviews
110 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 716
Profit Trades:
542 (19.95%)
Loss Trades:
2 174 (80.04%)
Best trade:
89.16 USD
Worst trade:
-30.38 USD
Gross Profit:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
Gross Loss:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (78.72 USD)
Maximal consecutive profit:
126.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
30.49%
Max deposit load:
27.30%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
65
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
-0.29
Long Trades:
1 054 (38.81%)
Short Trades:
1 662 (61.19%)
Profit Factor:
0.96
Expected Payoff:
-0.08 USD
Average Profit:
10.09 USD
Average Loss:
-2.61 USD
Maximum consecutive losses:
45 (-107.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-107.29 USD (45)
Monthly growth:
-24.72%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
206.35 USD
Maximal:
709.81 USD (46.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
84.72% (708.59 USD)
By Equity:
3.74% (6.63 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 42
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 7
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 329
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +89.16 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 45
Maximal consecutive profit: +78.72 USD
Maximal consecutive loss: -107.29 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real15" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Eightcap-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 386
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
28 more...
No reviews
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
2025.12.07 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Engineer Trader
30 USD per month
-67%
0
0
USD
331
USD
110
0%
2 716
19%
30%
0.96
-0.08
USD
85%
1:500
Copy

