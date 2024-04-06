SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Engineer Trader
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 Bewertungen
110 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 716
Gewinntrades:
542 (19.95%)
Verlusttrades:
2 174 (80.04%)
Bester Trade:
89.16 USD
Schlechtester Trade:
-30.38 USD
Bruttoprofit:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
Bruttoverlust:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (78.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
30.49%
Max deposit load:
27.30%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.29
Long-Positionen:
1 054 (38.81%)
Short-Positionen:
1 662 (61.19%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-107.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.29 USD (45)
Wachstum pro Monat :
-24.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
206.35 USD
Maximaler:
709.81 USD (46.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.72% (708.59 USD)
Kapital:
3.74% (6.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 42
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 7
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 329
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.16 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 45
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +78.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Eightcap-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 386
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
Keine Bewertungen
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
Kopieren

