シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Engineer Trader
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
レビュー0件
110週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 716
利益トレード:
542 (19.95%)
損失トレード:
2 174 (80.04%)
ベストトレード:
89.16 USD
最悪のトレード:
-30.38 USD
総利益:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
総損失:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
最大連続の勝ち:
10 (78.72 USD)
最大連続利益:
126.65 USD (5)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
30.49%
最大入金額:
27.30%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
1 054 (38.81%)
短いトレード:
1 662 (61.19%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
10.09 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
45 (-107.29 USD)
最大連続損失:
-107.29 USD (45)
月間成長:
-24.72%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
206.35 USD
最大の:
709.81 USD (46.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.72% (708.59 USD)
エクイティによる:
3.74% (6.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 42
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 7
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 329
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.16 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 45
最大連続利益: +78.72 USD
最大連続損失: -107.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Eightcap-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 386
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
28 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Engineer Trader
30 USD/月
-67%
0
0
USD
331
USD
110
0%
2 716
19%
30%
0.96
-0.08
USD
85%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください