- 자본
- 축소
트레이드:
2 717
이익 거래:
542 (19.94%)
손실 거래:
2 175 (80.05%)
최고의 거래:
89.16 USD
최악의 거래:
-30.38 USD
총 수익:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
총 손실:
-5 679.20 USD (12 037 412 pips)
연속 최대 이익:
10 (78.72 USD)
연속 최대 이익:
126.65 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
30.49%
최대 입금량:
27.30%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
1 054 (38.79%)
숏(주식차입매도):
1 663 (61.21%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
10.09 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
45 (-107.29 USD)
연속 최대 손실:
-107.29 USD (45)
월별 성장률:
-23.21%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
209.27 USD
최대한의:
712.73 USD (46.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.91% (712.73 USD)
자본금별:
3.74% (6.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|865
|BTCUSD
|546
|USOIL
|479
|XAUUSD
|403
|DE30
|120
|EURUSD
|43
|USDJPY
|39
|JP225
|37
|DXY
|24
|USDCHF
|22
|AUDCAD
|20
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|17
|EURNZD
|14
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|GBPCHF
|5
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|NZDCHF
|3
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|169
|BTCUSD
|-106
|USOIL
|-138
|XAUUSD
|-207
|DE30
|-52
|EURUSD
|4
|USDJPY
|41
|JP225
|60
|DXY
|3
|USDCHF
|30
|AUDCAD
|19
|NZDJPY
|-2
|AUDJPY
|-6
|EURNZD
|8
|AUDUSD
|-7
|EURGBP
|-4
|EURJPY
|-10
|GBPCHF
|8
|EURAUD
|-5
|GBPJPY
|19
|GBPUSD
|-2
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|-3
|AUDCHF
|-6
|CHFJPY
|-4
|NZDCHF
|-3
|CADCHF
|-2
|GBPAUD
|-3
|AUDNZD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURCHF
|-3
|GBPCAD
|-2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|34K
|BTCUSD
|-1.3M
|USOIL
|-5.5K
|XAUUSD
|-195K
|DE30
|-1.7K
|EURUSD
|257
|USDJPY
|1.3K
|JP225
|16K
|DXY
|290
|USDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|-79
|EURNZD
|182
|AUDUSD
|-53
|EURGBP
|-272
|EURJPY
|-306
|GBPCHF
|781
|EURAUD
|-290
|GBPJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-161
|NZDUSD
|-242
|USDCAD
|-447
|AUDCHF
|-75
|CHFJPY
|-445
|NZDCHF
|-182
|CADCHF
|-112
|GBPAUD
|-427
|AUDNZD
|-152
|CADJPY
|-178
|EURCHF
|-247
|GBPCAD
|-149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.16 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 45
연속 최대 이익: +78.72 USD
연속 최대 손실: -107.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
Eightcap-Live
|0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
FXOpen-MT5
|0.05 × 19
Exness-MT5Real2
|0.18 × 28
PurpleTrading-Live
|0.29 × 7
Exness-MT5Real8
|0.44 × 161
GoMarkets-Live
|0.80 × 174
FusionMarkets-Live
|1.07 × 393
TradeMaxGlobal-Live
|1.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 170
RoboForex-ECN
|1.33 × 15
Ava-Real 1-MT5
|1.37 × 19
Exness-MT5Real15
|1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
|1.43 × 300
ICMarketsSC-MT5-2
|1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 6
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
|2.47 × 30
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-67%
0
0
USD
USD
328
USD
USD
112
0%
2 717
19%
30%
0.96
-0.08
USD
USD
85%
1:500