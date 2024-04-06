시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Engineer Trader
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 리뷰
112
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 717
이익 거래:
542 (19.94%)
손실 거래:
2 175 (80.05%)
최고의 거래:
89.16 USD
최악의 거래:
-30.38 USD
총 수익:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
총 손실:
-5 679.20 USD (12 037 412 pips)
연속 최대 이익:
10 (78.72 USD)
연속 최대 이익:
126.65 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
30.49%
최대 입금량:
27.30%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
1 054 (38.79%)
숏(주식차입매도):
1 663 (61.21%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
10.09 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
45 (-107.29 USD)
연속 최대 손실:
-107.29 USD (45)
월별 성장률:
-23.21%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
209.27 USD
최대한의:
712.73 USD (46.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.91% (712.73 USD)
자본금별:
3.74% (6.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 43
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 4
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 257
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +89.16 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 45
연속 최대 이익: +78.72 USD
연속 최대 손실: -107.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
Eightcap-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.18 × 28
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 393
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 170
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Ava-Real 1-MT5
1.37 × 19
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.47 × 30
30 더...
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Engineer Trader
월별 30 USD
-67%
0
0
USD
328
USD
112
0%
2 717
19%
30%
0.96
-0.08
USD
85%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.