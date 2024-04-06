리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Opogroup-Server1 0.00 × 5 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 4 Eightcap-Live 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 9 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 13 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.05 × 19 Exness-MT5Real2 0.18 × 28 PurpleTrading-Live 0.29 × 7 Exness-MT5Real8 0.44 × 161 GoMarkets-Live 0.80 × 174 FusionMarkets-Live 1.07 × 393 TradeMaxGlobal-Live 1.22 × 9 Pepperstone-MT5-Live01 1.33 × 170 RoboForex-ECN 1.33 × 15 Ava-Real 1-MT5 1.37 × 19 Exness-MT5Real15 1.40 × 1775 ICMarketsSC-MT5-4 1.43 × 300 ICMarketsSC-MT5-2 1.65 × 212 AdmiralMarkets-Live 2.00 × 6 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 12 2.47 × 30 30 더...